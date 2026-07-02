Михаил Деев рассказал, как получил приглашение возглавить «Красную Армию»

Главный тренер «Красной Армии» Михаил Деев рассказал, как получил приглашение возглавить армейский клуб.

– Как и когда получили предложение возглавить «Красную Армию»?

– Предварительно обсуждался вопрос, что я могу войти в тренерский штаб или стать главным тренером команды МХЛ. Весной, в конце сезона, меня вызвали, предложили возглавить «Красную Армию».

– Долго ли думали над предложением? Или такими шансами не разбрасываются?

– Я уверен в своих силах, повлияла работа в сборной, общение с ведущими специалистами, стараюсь постоянно развиваться. Слежу не только за тенденциями детского хоккея, но молодёжного и взрослого. Размышления были, понимал, что в детском хоккее я уже достаточно опытный, знаю, какую информацию и нагрузку давать ребятам, чувствовал себя как рыба в воде, даже хотел остаться там. Но доводы руководства повлияли на то, чтобы я принял приглашение, — сказал Деев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.