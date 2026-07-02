«Задача научить не только ребёнка, но и родителя». Деев — о работе в детском хоккее

Главный тренер «Красной Армии» Михаил Деев высказался о важности взаимодействия с родителями при воспитании юных хоккеистов.

– Есть ли какие-то интересные истории о взаимодействии с родителями из вашей карьеры?

– Работа с родителями – основное. До 14 лет дети ещё ничего не понимают, всё, что происходит с ними, проекция того, что видят мама с папой. Задача тренера состоит не только в том, чтобы научить ребёнка, но и родителя. Игнорировать это нельзя.

Сейчас пошла такая тенденция, что дети часто меняют команду, идёт это всё от родителей. Мало дали игрового времени – пошли в другую команду. Не взяли в сборную – виноват тренер. Они неопытные в хоккее, с ними нужно работать. У нас в хоккейной школе ЦСКА раз в месяц обязательное родительское собрание. Обсуждаем там не только цели на сезон, но и этику общения, дополнительного воспитания. У меня в команде было правило, что раз в месяц родитель может конструктивно и адекватно пообщаться со мной о своём ребёнке.

Никогда нельзя идти на поводу у родителей, которые пытаются на тебя воздействовать: «Ставьте моего ребёнка больше или мы уйдём». Такого не должно быть, всё по спортивному принципу. Отец и мать ребёнка, особенно талантливого, всегда считают, что их сын самый сильный, он заслуживает большего. Их надо направлять, это часть работы детского тренера.

– Встречали ли родителей, которые на ребёнка смотрят как на инвестицию в будущее, думая, что у них растёт условный Овечкин?

– Да, встречал, но в моей команде таких было мало. Больше на них можно наткнуться в раннем возрасте, когда ребёнок забивает по 100 голов за сезон, родители думают, что это будущий Овечкин или Кучеров. К сожалению, смотрят на своего ребёнка как на инвестицию, такое бывает, — сказал Деев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.