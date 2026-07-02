Тренер «Красной Армии» рассказал, почему Гимаев стал для него ролевой моделью

Главный тренер «Красной Армии» Михаил Деев рассказал, почему заслуженный тренер России Сергей Гимаев стал для него ролевой моделью.

– Михаил Викторович, есть ли тренеры, которые вас вдохновляют?

– Когда я рос, на меня большое впечатление оказал Сергей Наильевич Гимаев. За основу взаимодействия с детьми я взял его манеру общения. Ни одного хоккеиста не видел, который хотя бы нейтрально о нём отзывался – все говорили, что он великий. У человека было правильное отношение к спортсменам, он на меня сильно повлиял.

– Сергей Наильевич стал ролевой моделью?

– Да-да. Мой тренер Юрий Александрович Чебарин был тоже очень демократичным, он и Фетисова воспитал, и Валерия Буре. И никогда не кричал при этом. Из современных, конечно, смотрю на Никитина, ещё Кудашова и Гатиятулина. Видно, что у них есть система, знают все нюансы, чего хотят, — сказал Деев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.