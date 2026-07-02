Деев — об основной задаче в молодёжном хоккее: воспитание и развитие спортсменов

Главный тренер «Красной Армии» Михаил Деев выделил основную задачу в молодёжном хоккее.

– У ЦСКА на любом уровне всегда одна задача, но «Красная Армия» только-только вернулась в «золото» из «серебра», в команде много совсем молодых парней. Какую задачу на сезон вам озвучило руководство?

– Основная задача – играть в «золотом» дивизионе и развивать хоккеистов. Знаете, мы очень часто путаем задачи в детском и молодёжном спорте. На мой взгляд, показатель успеха тренера на таком уровне – вырастить как можно больше хоккеистов, которые заиграют на высоком уровне. Победы в чемпионате – это хорошо, создаёт рейтинг игрокам и тренеру. Но основная цель – воспитание спортсменов. Мы много теряем способных ребят на детском и молодёжном уровнях, поэтому надо отталкиваться от развития.

Понятно, что в современном хоккее большая текучка, всегда требуют результат, но так парадоксально сложилось, что моим стремлением всегда было не выигрывать чемпионат, а органично развить молодых спортсменов. Для меня это в приоритете. А задачи, поставленные руководством, будем стараться выполнять.

– Полностью согласен с вами, но такой подход иногда не является жизнеспособным по той причине, что мерило в настоящем времени – результат, который можно сейчас пощупать. Всё-таки большой хоккей по времени для этих ребят ещё далёк в силу возраста.

– Понимаете, я тренировался в школе ЦСКА, там спортивный результат требовался постоянно, всегда максимальные задачи. Но есть такие парадоксальные вещи – когда стремишься к этому во что бы то ни стало, форсируешь нагрузки, это часто идёт во вред. Но когда есть понимание, в каком возрасте что надо дать, как это будет выглядеть, что можно подтянуть, результат, на моём опыте приходил сам собой.

Полностью согласен с вами в том, что если тренер не даёт результат, удержаться на своей работе сложно, — сказал Деев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.