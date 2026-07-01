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«Филадельфия» подписала новый контракт с форвардом Карлом Грундстрёмом

«Филадельфия» подписала новый контракт с форвардом Карлом Грундстрёмом
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«Филадельфия» подписала новый контракт с форвардом Карлом Грундстрёмом. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 28-летним шведом рассчитано на один сезон, зарплата – $ 1 млн. Его кэпхит по прошлому контракту составлял $ 1,8 млн.

В минувшем сезоне Грундстрём провёл за «Флайерз» 47 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 13 (9+4) очков при полезности «+7» и среднем времени на льду 11.51.

В прошлом сезоне «Филадельфия» вышла в плей-офф, где в первом раунде прошла «Питтсбург Пингвинз» в серии из шести матчей. Во втором раунде «лётчики» всухую уступили будущим чемпионам «Каролине Харрикейнз».

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