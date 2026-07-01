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«Трактор» обменял форварда Василия Глотова в СКА

«Трактор» обменял форварда Василия Глотова в СКА
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Нападающий Василий Глотов обменян из «Трактора» в СКА, сообщает пресс-служба челябинского клуба. «Трактор» получит за игрока денежную компенсацию.

«Вася, спасибо за яркую игру в чёрно-белой форме, желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении челябинской команды.

28-летний форвард пополнил состав «Трактора» по ходу с сезона-2024/2025. В минувшем регулярном чемпионате Глотов провёл 64 матча, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами при полезности «+3». В плей-офф на его счету пять игр и один ассист. Василий ранее уже выступал за СКА. Всего он сыграл в КХЛ 387 матчей и заработал 206 (92+114) очков.

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