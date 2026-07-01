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ЦСКА заключил трёхлетний контракт с защитником Егором Замулой

ЦСКА заключил трёхлетний контракт с защитником Егором Замулой
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ЦСКА заключил контракт с защитником Егором Замулой, сообщает пресс-служба армейского клуба. Соглашение рассчитано на три года, до конца сезона-2028/2029.

Ранее ЦСКА получил права на 26‑летнего хоккеиста в результате обмена с нижегородским «Торпедо». Нижегородский клуб получил права на нападающего «Бостон Брюинз» Георгия Меркулова и денежную компенсацию.

В России Замула играл на молодёжном уровне в «Тракторе» и магнитогорском «Металлурге», но всю взрослую профессиональную карьеру провёл в североамериканских лигах. В НХЛ Егор сыграл 188 матчей и набрал 43 (8+35) очка в составе «Филадельфии Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Также он является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2020 года.

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