Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Брендан Галлахер заявил, что хочет помочь «Ванкуверу» с развитием правильной культуры

Брендан Галлахер заявил, что хочет помочь «Ванкуверу» с развитием правильной культуры
Комментарии

Форвард «Ванкувер Кэнакс» Брендан Галлахер, перешедший в клуб после 14 сезонов в «Монреаль Канадиенс», заявил, что постарается помочь «Кэнакс» с развитием правильной культуры.

«Думаю, это один из самых важных моментов, который иногда упускается из виду. Да, в «Монреале» были хорошие игроки, но полагаю, в клубе удалось выстроить хорошую культуру. Мы прошли через тёмные дни. Этому помогало наличие ребят, которые верили в процесс.

Думаю, что это важно для любой организации — и в спорте, и вне его. Без культуры ничего не выйдет. Думаю, что смогу помочь «Ванкуверу» в этом плане. С нетерпением жду этого. Уже знаю, насколько это важно, у меня есть определённый опыт в этой области.

Вижу, что в команде много талантливых игроков, хорошая молодёжь. Ожидания явно будут выше, чем в прошлом сезоне. Что касается моего настроя, просто постараюсь хорошо вписаться», — приводит слова Галлахера официальный сайт НХЛ.

Материалы по теме
Галлахер рассказал, как подшутил над Иваном Демидовым после хет-трика Месси на ЧМ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android