Брендан Галлахер заявил, что хочет помочь «Ванкуверу» с развитием правильной культуры

Форвард «Ванкувер Кэнакс» Брендан Галлахер, перешедший в клуб после 14 сезонов в «Монреаль Канадиенс», заявил, что постарается помочь «Кэнакс» с развитием правильной культуры.

«Думаю, это один из самых важных моментов, который иногда упускается из виду. Да, в «Монреале» были хорошие игроки, но полагаю, в клубе удалось выстроить хорошую культуру. Мы прошли через тёмные дни. Этому помогало наличие ребят, которые верили в процесс.

Думаю, что это важно для любой организации — и в спорте, и вне его. Без культуры ничего не выйдет. Думаю, что смогу помочь «Ванкуверу» в этом плане. С нетерпением жду этого. Уже знаю, насколько это важно, у меня есть определённый опыт в этой области.

Вижу, что в команде много талантливых игроков, хорошая молодёжь. Ожидания явно будут выше, чем в прошлом сезоне. Что касается моего настроя, просто постараюсь хорошо вписаться», — приводит слова Галлахера официальный сайт НХЛ.