Стал известен состав сборной России на товарищеский матч с командой США

Стал известен состав сборной России на товарищеский матч между любительскими командами России и США, который организуют торгово-промышленные палаты двух стран. Встреча пройдёт 1 июля в Москве.
Вратари:
Игорь Шестёркин — олимпийский чемпион, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, обладатель Кубка Гагарина и Кубка Харламова, обладатель Везина Трофи;
Андрей Николаев – вратарь юниорской сборной России;
Владимир Селиванов – вратарь юниорской сборной России.
Первая пятёрка:
Игорь Бутман – народный артист России, выдающийся российский саксофонист, композитор и продюсер;
Сергей Некрасов – генеральный директор футбольного клуба «Спартак»;
Алексей Михеев – начальник управления президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций;
Вячеслав Фетисов – двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы, член зала славы ИИХФ, член «Тройного золотого клуба», член символической сборной 100-летия ИИХФ;
Михаил Сергачёв — двукратный обладатель кубка Стэнли, бронзовый призёр чемпионата мира;
Александр Радулов – двукратный чемпион мира, бронзовый призёр чемпионата мира, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина.
Вторая пятёрка:
Артемий Панарин – чемпион молодёжного чемпионата мира, серебряный призёр чемпионата мира, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, обладатель Кубка Гагарина, Президентского кубка и «Колдер Трофи»;
Кирилл Марченко – серебряный призёр молодёжного чемпионата мира, бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира;
Роман Ротенберг – главный тренер сборной «Россия 25», основатель детско-юношеской академии «Красная Машина»;
Александр Романов – серебряный и бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира, чемпион России, обладатель Кубка Гагарина;
Степан Петров – защитник команды «Красная Машина».
Третья пятёрка:
Артём Петров – нападающий команды «Красная Машина»;
Олег Бутман – российский джазовый барабанщик, лауреат многочисленных отечественных и зарубежных фестивалей;
Ильдар Абдразаков – художественный руководитель Михайловского театра, народный артист РФ, лауреат Государственной премии Российской Федерации, национальной театральной премии «Золотая маска» и двух премий «Грэмми»;
Александр Гуськов – вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодёжного хоккея, Заслуженный мастер спорта, серебряный призёр чемпионата мира, двукратный чемпион России;
Александр Никишин – обладатель Кубка Стэнли 2026 года, серебряный призёр Олимпийских игр.
Четвёртая пятёрка:
Олег Фомичёв – нападающий команды «Красная Машина»;
Илья Каблуков – олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, чемпион России;
Алексей Анисимов – главный арбитр КХЛ, вице-президент лиги;
Алексей Кондаранцев – министр правительства Москвы, руководитель Департамента спорта Москвы;
Тимур Прокопенко – заместитель начальника управления президента по стратегическому партнёрству и сотрудничеству в администрации президента России.
Пятая пятёрка:
Иван Коваленко – нападающий юниорской сборной России;
Иван Фомин – лучший бомбардир молодёжной хоккейной лиги;
Вадим Дудоров – обладатель Кубка Харламова, самый ценный игрок МХЛ сезона-2025/2026, нападающий молодёжной сборной России;
Пётр Новожилов – защитник юниорской сборной России;
Фёдор Андреев – защитник юниорской сборной России.