Стал известен состав сборной России на товарищеский матч с командой США

Стал известен состав сборной России на товарищеский матч между любительскими командами России и США, который организуют торгово-промышленные палаты двух стран. Встреча пройдёт 1 июля в Москве.

Вратари:

Игорь Шестёркин — олимпийский чемпион, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, обладатель Кубка Гагарина и Кубка Харламова, обладатель Везина Трофи;

Андрей Николаев – вратарь юниорской сборной России;

Владимир Селиванов – вратарь юниорской сборной России.

Первая пятёрка:

Игорь Бутман – народный артист России, выдающийся российский саксофонист, композитор и продюсер;

Сергей Некрасов – генеральный директор футбольного клуба «Спартак»;

Алексей Михеев – начальник управления президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций;

Вячеслав Фетисов – двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы, член зала славы ИИХФ, член «Тройного золотого клуба», член символической сборной 100-летия ИИХФ;

Михаил Сергачёв — двукратный обладатель кубка Стэнли, бронзовый призёр чемпионата мира;

Александр Радулов – двукратный чемпион мира, бронзовый призёр чемпионата мира, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина.

Вторая пятёрка:

Артемий Панарин – чемпион молодёжного чемпионата мира, серебряный призёр чемпионата мира, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, обладатель Кубка Гагарина, Президентского кубка и «Колдер Трофи»;

Кирилл Марченко – серебряный призёр молодёжного чемпионата мира, бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира;

Роман Ротенберг – главный тренер сборной «Россия 25», основатель детско-юношеской академии «Красная Машина»;

Александр Романов – серебряный и бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира, чемпион России, обладатель Кубка Гагарина;

Степан Петров – защитник команды «Красная Машина».

Третья пятёрка:

Артём Петров – нападающий команды «Красная Машина»;

Олег Бутман – российский джазовый барабанщик, лауреат многочисленных отечественных и зарубежных фестивалей;

Ильдар Абдразаков – художественный руководитель Михайловского театра, народный артист РФ, лауреат Государственной премии Российской Федерации, национальной театральной премии «Золотая маска» и двух премий «Грэмми»;

Александр Гуськов – вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодёжного хоккея, Заслуженный мастер спорта, серебряный призёр чемпионата мира, двукратный чемпион России;

Александр Никишин – обладатель Кубка Стэнли 2026 года, серебряный призёр Олимпийских игр.

Четвёртая пятёрка:

Олег Фомичёв – нападающий команды «Красная Машина»;

Илья Каблуков – олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, чемпион России;

Алексей Анисимов – главный арбитр КХЛ, вице-президент лиги;

Алексей Кондаранцев – министр правительства Москвы, руководитель Департамента спорта Москвы;

Тимур Прокопенко – заместитель начальника управления президента по стратегическому партнёрству и сотрудничеству в администрации президента России.

Пятая пятёрка:

Иван Коваленко – нападающий юниорской сборной России;

Иван Фомин – лучший бомбардир молодёжной хоккейной лиги;

Вадим Дудоров – обладатель Кубка Харламова, самый ценный игрок МХЛ сезона-2025/2026, нападающий молодёжной сборной России;

Пётр Новожилов – защитник юниорской сборной России;

Фёдор Андреев – защитник юниорской сборной России.