«Нью-Джерси» и капитан команды Хишир близки к заключению нового соглашения — Уикс

«Нью-Джерси Дэвилз» и капитан команды Нико Хишир близки к заключению нового соглашения. Об этом сообщает инсайдер Кевин Уикс в социальной сети Х.

По информации источника, уже ведётся работа над формулировками и деталями контракта. Отмечается, что соглашение будет рассчитано на пять лет. Сумма договора составит чуть менее $ 12 млн в год.

На данный момент зарплата Хишира составляет $ 7,25 млн. В минувшем регулярном чемпионате 27-летний нападающий провёл 82 матча, в которых отметился 28 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при полезности «-6». Нико выступает за «Дэвилз» на протяжении всей своей карьеры в НХЛ.