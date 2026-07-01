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Третьяк: думаю, Бобровский может провести ещё шесть-семь лет в НХЛ. Он везде покажет класс

Третьяк: думаю, Бобровский может провести ещё шесть-семь лет в НХЛ. Он везде покажет класс
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил мнение, что российский голкипер Сергей Бобровский сможет провести в НХЛ ещё несколько лет. 37-летний вратарь вышел на рынок свободных агентов 1 июля.

– Сергей Бобровский выходит на рынок свободных агентов. Как говорят СМИ, он хочет поиграть ещё шесть-семь лет. Способен ли он столько отыграть в НХЛ?
– Думаю, сможет. Он профессионал своего дела. Знаю его хорошо, он ответственный спортсмен, следит за своим здоровьем, хоккейной формой. Если не будет травм, будет много играть. Хочу пожелать, чтобы он оказался в той команде, которой хочет. В какой бы команде ни играл, он везде покажет класс, потому что профессионал своего дела, — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

С 2019 года Бобровский выступал за «Флориду Пантерз» и стал одним из ключевых игроков команды, с которой выиграл два Кубка Стэнли (2024, 2025). Также он является двукратным обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ (2013, 2017).

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