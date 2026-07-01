«Матч, который растопит лёд». Третьяк — о товарищеской игре между командами России и США

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поблагодарил организаторов товарищеского матча между любительскими командами России и США. Встречу организуют торгово-промышленные палаты двух стран. Игра пройдёт 1 июля в Москве.

«Сегодня матч, который, действительно, растопит лёд. Нужно получить удовольствие. Спасибо организаторам, которые сделали возможным, чтобы этот матч состоялся», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

В составе российской команды, помимо любителей, среди которых есть народные артисты России, также заявлены и профессиональные хоккеисты.