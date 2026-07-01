Россия сравняла счёт в первом периоде товарищеского матча с США, отыгравшись с 0:2

В эти минуты в Москве проходит товарищеский матч между любительскими командами России и США. Встреча организована торгово-промышленными палатами двух стран. После первого периода счёт 2:2. Отметим, в составе сборной России также присутствуют профессиональные хоккеисты.

Россияне отыгрались по ходу первой десятиминутки с 0:2. На 17-й минуте шайбу забросил Александр Романов, а на 20-й — Артемий Панарин сравнял счёт.

Встреча приурочена к 250-летию США, которое будет отмечаться 4 июля в день подписания Декларации независимости 1776 года. О решении провести такой матч объявил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи во время ПМЭФ 4 июня.