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«Оттава» подписала двухлетний контракт с форвардом Ником Казинсом

«Оттава» подписала двухлетний контракт с форвардом Ником Казинсом
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«Оттава Сенаторз» подписала двухлетний контракт с нападающим Ником Казинсом. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба в социальной сети Х.

32-летний форвард выступает за «Оттаву» с сезона-2024/2025. В минувшем регулярном чемпионате Казинс провёл 81 матч, в которых отметился девятью заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при показателе полезности «+8». В прошедшем плей-офф на его счету четыре игры и один ассист.

Ник был выбран «Филадельфией Флайерз» в третьем раунде под общим 68-м номером на драфте НХЛ 2011 года. Всего он провёл в НХЛ 723 матча в регулярках и заработал 218 (86+132) очков. Нападающий выступал за «Филадельфию», «Аризону Койотс», «Монреаль Канадиенс», «Вегас Голден Найтс», «Нэшвилл Предаторз» и «Флориду Пантерз».

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