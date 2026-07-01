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Сборная России ведёт со счётом 6:5 после второго периода товарищеского матча с США

Сборная России ведёт со счётом 6:5 после второго периода товарищеского матча с США
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В эти минуты в Москве проходит товарищеский матч между любительскими командами России и США. Встреча организована торгово-промышленными палатами двух стран. После второго периода счёт 6:5 в пользу российской сборной. Отметим, в составе команды России также присутствуют профессиональные хоккеисты.

Россияне по ходу второй двадцатиминутки проигрывали со счётом 2:4 и 3:5. Заброшенными шайбами отметились Александр Никишин, Александр Радулов, Кирилл Марченко и Алексей Кондаранцев (министр правительства Москвы, руководитель департамента спорта Москвы).

Встреча приурочена к 250-летию США. О решении провести такой матч объявил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи во время ПМЭФ 4 июня.

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