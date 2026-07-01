Защитник Дмитрий Кузьмин перешёл в минское «Динамо»

Защитник Дмитрий Кузьмин пополнил состав минского «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба. Соглашение с игроком рассчитано на два года.

В минувшем сезоне 23-летний белорус выступал в системе «Чикаго Блэкхоукс». Защитник играл за «Рокфорд Айсхогс» в АХЛ и в 46 матчах набрал 15 (6+9) очков. Всего в АХЛ на счету Дмитрия 115 матчей, 10 заброшенных шайб и 17 результативных передач.

Кузин был выбран «Виннипег Джетс» в третьем раунде под общим 82-м номером на драфте НХЛ 2021 года.

По итогам минувшего регулярного чемпионата минское «Динамо» заняло второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 88 очков. В плей-офф команда дошла до 1/4 финала, где проиграла в серии «Ак Барсу» со счётом 0-4.