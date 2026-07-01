Стало известно, какой подписной бонус получит Демидов за новый контракт с «Монреалем»

Российский форвард Иван Демидов получит $ 57,6 млн в виде подписных бонусов по новому восьмилетнему контракту с «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщает инсайдер Пьер Лебрюн в социальной сети Х.

Ранее журналист Крис Джонстон со ссылкой на агента игрока Дэна Мильштейна объявил, что хоккеист заключил новое соглашение с клубом.

В минувшем регулярном чемпионате 20-летний Демидов провёл 82 матча за «Монреаль», в которых забросил 19 шайб и сделал 43 голевые передачи при показателе полезности «+3». В прошедшем плей-офф на его счету 19 игр и 9 (3+6) очков.

Иван был выбран «Канадиенс» в первом раунде под общим пятым номером на драфте НХЛ 2024 года. Форвард дебютировал в лиге по ходу сезона-2024/2025.