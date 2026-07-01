Сборная России обыграла команду США в товарищеском матче со счётом 10:6

Завершился товарищеский матч между любительскими командами России и США. Встреча была организована торгово-промышленными палатами двух стран. Игра завершилась победой российской сборной со счётом 10:6. Отметим, за Россию также выступали профессиональные хоккеисты.

В первом периоде заброшенными шайбами отметились Александр Романов и Артемий Панарин. Во второй двадцатиминутке отличились Александр Никишин, Александр Радулов, Кирилл Марченко и Алексей Кондаранцев (министр правительства Москвы, руководитель департамента спорта Москвы). В третьем периоде голы забили Кондаранцев, Фёдор Андреев, Марченко и Иван Коваленко.