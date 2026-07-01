«Торонто» обменял форварда Ника Робертсона в «Питтсбург»

«Питтсбург Пингвинз» выменял нападающего Ника Робертсона у «Торонто Мэйпл Лифс» на выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба «пингвинов». 24-летний форвард ранее стал ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж по зарплате.

В минувшем регулярном чемпионате он провёл 78 матчей, в которых отметился 16 заброшенными шайбами и 16 результативными передачами при полезности «-13». Робертсон выступал за «Торонто» на протяжении всей своей карьеры в НХЛ. Всего на его счету 234 игры в регулярках лиги и 88 (48+40) очков. Также в активе Ника 13 матчей в плей-офф, два гола и один ассист.

Форвард был выбран «Мэйпл Лифс» во втором раунде под общим 53-м номером на драфте НХЛ 2019 года.