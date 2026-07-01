Выбранный «Баффало» на драфте НХЛ Морозов заявил, что хочет отыграть ещё год в NCAA

17-летний российский форвард Илья Морозов, выбранный «Баффало Сэйбрз» на драфте НХЛ 2026 года под общим 20-м номером, заявил, что хочет отыграть в Майами ещё один год, а потом подумать о профессиональном хоккее. Его слова приводит журналист Майк Харрингтон в социальной сети Х.

Центральный нападающий выступает в США с 14 лет. Изначально он играл в школьной лиге из Чикаго. В сезоне-2024/2025 Морозов играл в USHL за «Трай-Сити». Он провёл 59 матчей в регулярном чемпионате, в котором набрал 22 (11+11) очка.

В сезоне-2025/2026 Илья перешёл в NCAA, где начал выступать за университет Майами-Огайо, проведя 36 матчей и заработав 20 (8+12) очков.