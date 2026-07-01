Иван Демидов высказался о своём восьмилетнем соглашении с «Монреалем»

Российский нападающий Иван Демидов прокомментировал подписание нового восьмилетнего контракта с «Монреаль Канадиенс». Ранее об этом сообщил журналист Крис Джонстон в социальной сети Х со ссылкой на агента игрока Дэна Мильштейна.

«Я так рад быть здесь ещё восемь лет! Скоро увидимся!» — написал Демидов на своей странице в социальной сети.

В минувшем регулярном чемпионате 20-летний Демидов провёл 82 матча за «Монреаль», в которых забросил 19 шайб и сделал 43 голевые передачи при показателе полезности «+3». В прошедшем плей-офф на его счету 19 игр и 9 (3+6) очков.

Иван был выбран «Канадиенс» в первом раунде под общим пятым номером на драфте НХЛ 2024 года. Форвард дебютировал в лиге по ходу сезона-2024/2025.