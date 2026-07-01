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Илья Михеев подписал четырёхлетний контракт с «Тампой»

Илья Михеев подписал четырёхлетний контракт с «Тампой»
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Российский нападающий Илья Михеев стал игроком «Тампы-Бэй Лайтнинг», сообщает агент игрока Дэн Мильштейн в социальной сети Х. Контракт рассчитан на четыре года. Сумма сделки пока не разглашается.

Ранее 31-летний форвард выступал за «Чикаго Блэкхоукс». Стороны не достигли компромисса при обсуждении контракта, хоккеист вышел на рынок свободных агентов без компенсации.

В минувшем регулярном чемпионате Михеев провёл 77 матчей, в которых отметился 18 заброшенными шайбами и 18 результативными передачами при полезности «+2». Всего на его счету 427 игр в регулярках НХЛ и 201 (98+103) очко. Также в активе Ильи 30 матчей в плей-офф, два гола и два ассиста.

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