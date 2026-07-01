«Монреаль» объявил о продлении контракта с Иваном Демидовым на восемь лет

«Монреаль Канадиенс» продлил контракт на восемь лет с нападающим Иваном Демидовым на общую сумму $ 73,2 млн. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба. Соглашение вступит в силу с сезона-2027/2028.

В минувшем регулярном чемпионате 20-летний Демидов провёл 82 матча за «Монреаль», в которых забросил 19 шайб и сделал 43 голевые передачи при показателе полезности «+3». В прошедшем плей-офф на его счету 19 игр и 9 (3+6) очков.

По итогам регулярки сезона-2025/2026 Демидов вошёл в символическую сборную новичков НХЛ.

Иван был выбран «Канадиенс» в первом раунде под общим пятым номером на драфте НХЛ 2024 года. Форвард дебютировал в лиге по ходу сезона-2024/2025.