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Фетисов высказался на тему возможного матча между действующими игроками КХЛ и НХЛ

Фетисов высказался на тему возможного матча между действующими игроками КХЛ и НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов после товарищеского матча между любительскими командами России и США высказался на тему возможной игры между действующими игроками КХЛ и НХЛ.

— Вы хотели бы увидеть матч между действующими хоккеистами КХЛ и НХЛ? Мог бы он стать следующим шагом в сближении между странами?
— Думаю, если было бы всё так просто, то это бы уже произошло. Взаимоотношения строятся на разных этажах. Было бы хорошо. Если нет, будем строить другие отношения, — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Сборная России обыграла команду США со счётом 10:6.

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