«Вегас» продлил защитника Расмуса Андерссона на семь лет

«Вегас Голден Найтс» подписал новый контракт с защитником Расмусом Андерссоном, сообщает NHL News в социальной сети Х. Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на семь лет, средняя зарплата за год составит $ 8,5 млн.

Защитник перешёл в «Вегас» по ходу прошлого сезона из «Калгари Флэймз». В минувшем регулярном чемпионате Расмус провёл 48 матчей за канадский клуб и 33 игры за «рыцарей», набрав суммарно 47 (17+30) очков. В плей-офф на его счету 22 встречи и шесть результативных передач.

Всего в активе Андерссона 617 матчей в регулярках НХЛ и 278 (64+214) очков, а также 49 игр в плей-офф с 20 (7+13) очками.