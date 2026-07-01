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«Сиэтл» заключил трёхлетний контракт с форвардом Мэки Самоскевичем

«Сиэтл» заключил трёхлетний контракт с форвардом Мэки Самоскевичем
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Нападающий Мэки Самоскевич заключил трёхлетний контракт с «Сиэтл Кракен», сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

23-летний форвард на протяжении всей своей карьеры в НХЛ выступал за «Флориду Пантерз». В минувшем сезоне он провёл 77 матчей, в которых отметился 12 заброшенными шайбами и 20 результативными передачами при показателе полезности «-5».

Всего на его счету 156 игр в регулярках НХЛ, 27 голов и 36 ассистов. В плей-офф в активе Самоскевича четыре матча и одна передача.

Мэки был выбран «Флоридой» в первом раунде под общим 24-м номером на драфте НХЛ 2021 года. Дебютировал в Национальной хоккейной лиге в 2024-м.

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