36-летний Радко Гудас подписал контракт с «Флоридой» на шесть лет

«Флорида Пантерз» согласовала договор с 36-летним защитником Радко Гудасом, сообщает журналист и инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в социальной сети Х. Контракт рассчитан на шесть лет со среднегодовой зарплатой $ 1,5 млн. Ранее клуб выменял права на игрока у «Анахайм Дакс». Чех уже выступал за «пантер» с 2021 по 2023 год.

36-летний Гудас в минувшем регулярном чемпионате провёл 56 матчей за «уток», набрав 13 (2+11) очков. Он стал лучшим защитником «Анахайма» по количеству силовых приёмов (164). Радко был капитаном «Дакс» с сезона-2024/2025. Всего на его счету 885 встреч в регулярках НХЛ за «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Филадельфию Флайерз», «Вашингтон Кэпиталз», «Флориду» и «Анахайм».

Защитник был выбран «Тампой» в третьем раунде под общим 66-м номером на драфте НХЛ 2010 года.