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41-летний Перри вернулся в «Лос-Анджелес», подписав контракт на один год

41-летний Перри вернулся в «Лос-Анджелес», подписав контракт на один год
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«Лос-Анджелес Кингз» подписал 41-летнего форварда Кори Перри на один год, сообщает журналист и инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в социальной сети Х. Зарплата канадца составит $ 1 млн.

Таким образом, Перри вернулся в «Лос-Анджелес», где начинал прошлый сезон, по ходу которого был обменян в «Тампа-Бэй Лайтнинг». Следующий сезон станет для игрока 22-м в НХЛ.

Всего на счету Кори 1464 матча в регулярках НХЛ и 972 (465+507) очка. В плей-офф в его активе 244 игры, что является третьим показателем в истории, и 141 (64+77) очко.

В 2007 году Перри выиграл Кубок Стэнли с «Анахайм Дакс». Также он пять раз выходил в финал плей-офф НХЛ: с «Даллас Старз» — в 2020 году, «Монреаль Канадиенс» — в 2021-м, «Тампой» — в 2022-м, «Эдмонтон Ойлерз» —в 2024-м и 2025-м.

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