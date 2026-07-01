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«Сан-Хосе» подписал долгосрочный контракт с Джейкобом Трубой

«Сан-Хосе» подписал долгосрочный контракт с Джейкобом Трубой
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Американский защитник Джейкоб Труба стал хоккеистом «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

Контракт с 32-летним Трубой подписан на четыре года. Среднегодовая зарплата составит $ 8,25 млн.

С 2024 года Труба играл за «Анахайм Дакс», также в его карьере в НХЛ были «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Виннипег Джетс». В минувшем сезоне набрал 35 (10+25) очков в 81 матче регулярного чемпионата. Всего в НХЛ на счету Трубы 906 матчей и 358 (84+274) набранных очков.

На международной арене он трижды представлял сборную США на взрослом чемпионате мира (2013, 2014, 2017) и дважды на чемпионате мира среди юниоров (2012, 2013).

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