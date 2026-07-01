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«Флорида» продлила контракт с нападающим Сандисом Вилманисом на два года

«Флорида» продлила контракт с нападающим Сандисом Вилманисом на два года
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«Флорида Пантерз» объявила о продлении контракта с нападающим Сандисом Вилманисом. Соглашение рассчитано на два года начиная с сезона-2027/2028.

«Сандис — талантливый, целеустремлённый молодой игрок, чей позитивный настрой и трудолюбие позволили ему добиться успеха во всех ситуациях, в которых участвовал. Он продолжает делать реальные успехи в своей игре, гордимся, что он решил остаться в Южной Флориде ещё на два года», — приводит слова генерального менеджера «Флориды» Билла Зито пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 22-летний форвард провёл 19 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами при показателе полезности «-1». На его счету также 48 игр за фарм-клуб «пантер» в АХЛ и 38 набранных очков.

Вилманис был выбран «Флоридой» в пятом раунде под общим 157-м номером на драфте НХЛ 2022 года.

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