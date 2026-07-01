Ротенберг: матч с США даёт детям надежду, что скоро будем играть против лучших в мире

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о товарищеском матче между любительскими командами России и США. Встреча была организована торгово-промышленными палатами двух стран. Игра завершилась победой российской сборной со счётом 10:6.

«Хочу со своей стороны поблагодарить легенд хоккея, Вячеслава Александровича Фетисова, всех, кто пришёл на эту игру, ребят, которые приехали. Здесь и наши звёзды, и легенды великие, с чего начиналась «Красная машина», и молодые ребята в нашей команде, много будущих звёзд, дети сыграли. Это показывает, что мы все вместе работаем на развитие нашего хоккея, чтобы наши дети, внуки в будущем играли на международном уровне, это шаг, чтобы организовать матчи юниорской, молодёжной, национальной команд.

Огромная благодарность и Ильдару Абдразакову, и Игорю Бутману, которые гимн спели так, что после такого гимна… я до слёз проникся, как он спел. Это было настолько мощно, мы смотрим шире, чем просто спорт. Уверен, что сможем сыграть ещё подобные матчи в будущем, можем собрать полные трибуны в большом дворце. Самое сложное — всегда первый шаг, первый шаг сделан. Наши дети увидели матч, им даёт это надежду, что вскоре мы будем играть против самых сильных команд в мире.

Хотим не словах, а на деле, на льду доказывать всё игрой, насколько это важно для нас. Была интересная, яркая игра, все получили огромное удовольствие, благодарен всем, кто был в нашей команде, всем, кто пришёл. Это настоящие друзья, с которыми мы всех победим, и хоккей — наша игра», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.