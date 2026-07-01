«Ванкувер» заключил однолетний контракт с защитником Люком Шенном

Защитник Люк Шенн и «Ванкувер Кэнакс» заключили контракт на один год со среднегодовой зарплатой $ 2,25 млн. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

36-летний Шенн провёл в минувшем сезоне 46 матчей за «Виннипег Джетс» и четыре игры за «Баффало Сэйбрз», суммарно набрав 7 (1+6) очков. Всего на его счету 1122 встречи в регулярных чемпионатах НХЛ, где он набрал 212 (45+167) очков. В плей-офф в активе Люка 60 матчей, три гола и пять ассистов.

Он является обладателем Кубка Стэнли 2020 и 2021 годов в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Защитник был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» в первом раунде под общим пятым номером на драфте НХЛ 2008 года.