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«Ванкувер» заключил однолетний контракт с защитником Люком Шенном

«Ванкувер» заключил однолетний контракт с защитником Люком Шенном
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Защитник Люк Шенн и «Ванкувер Кэнакс» заключили контракт на один год со среднегодовой зарплатой $ 2,25 млн. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

36-летний Шенн провёл в минувшем сезоне 46 матчей за «Виннипег Джетс» и четыре игры за «Баффало Сэйбрз», суммарно набрав 7 (1+6) очков. Всего на его счету 1122 встречи в регулярных чемпионатах НХЛ, где он набрал 212 (45+167) очков. В плей-офф в активе Люка 60 матчей, три гола и пять ассистов.

Он является обладателем Кубка Стэнли 2020 и 2021 годов в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Защитник был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» в первом раунде под общим пятым номером на драфте НХЛ 2008 года.

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