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Андрей Кузьменко подписал контракт с «Питтсбургом» на один год

Андрей Кузьменко подписал контракт с «Питтсбургом» на один год
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Российский нападающий Андрей Кузьменко перешёл в «Питтсбург Пингвинз», сообщает инсайдер Пьер Лебрюн в социальной сети Х. Соглашение рассчитано на один год с зарплатой $ 5 млн.

В минувшем регулярном чемпионате 30-летний форвард провёл 52 матча за «Лос-Анджелес Кингз», в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 12 результативными передачами при показателе полезности «-4». В прошедшем плей-офф на его счету одна игра.

Всего Андрей сыграл 271 матч в регулярках НХЛ, забил 85 голов и сделал 97 пасов. В плей-офф в его активе семь игр и 6 (3+3) очков. Кузьменко выступал также за «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флэймз» и «Филадельфию Флайерз».

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