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«Баффало» заключил трёхлетний контракт с защитником Оленом Целльвегером

«Баффало» заключил трёхлетний контракт с защитником Оленом Целльвегером
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«Баффало Сэйбрз» подписал трёхлетний контракт с защитником Оленом Целльвегером со среднегодовой зарплатой $ 3,1 млн. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее «Баффало» приобрёл канадца у «Анахайм Дакс» в результате обмена.

22-летний защитник в прошлом сезоне провёл 76 матчей, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 15 результативными передачами. Он был выбран «Анахаймом» во втором раунде под общим 34-м номером на драфте НХЛ 2001 года.

«Сэйбрз» по итогам минувшего регулярного чемпионата заняли второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 109 очков. В плей-офф команда дошла до 1/4 финала, где проиграла в серии «Монреаль Канадиенс» со счётом 3-4.

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