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«Филадельфия» продлила контракт с вратарём Даниэлем Владаржем на пять лет

«Филадельфия» продлила контракт с вратарём Даниэлем Владаржем на пять лет
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«Филадельфия Флайерз» объявила о подписании нового контракта с вратарём Даниэлем Владаржем. Соглашение рассчитано на пять лет, средняя зарплата составит $ 5,5 млн.

Прошлый сезон стал для 28-летнего голкипера первым в составе «Флайерз» после четырёх лет в «Калгари Флэймз». Он провёл 52 матча в регулярном чемпионате, отражая в среднем 90,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,42. В плей-офф на счету Владаржа 10 игр и 92,2% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 2,18.

Всего в активе чеха 157 матчей в регулярках НХЛ, 78 побед при коэффициенте надёжности 2,81 и 89,8% сейвов. В плей-офф он провёл 12 встреч, одержав четыре победы.

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