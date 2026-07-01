«Деньги никогда не будут важнее хоккея». Демидов — о сумме контракта с «Монреалем»

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов ответил на вопрос, что для него значат деньги, которые он получит по новому контракту с клубом. Ранее канадская команда объявила о продлении соглашения с форвардом на восемь лет и общую сумму $ 73,2 млн.

«Ну, я ещё не получил доступ к банковскому счёту, так что… Деньги играют огромную роль в жизни, потому что без них ничего не получится. Но для меня главное — хоккей. Он на первом месте в моей жизни. Вот что я думаю. Деньги никогда не будут важнее хоккея», — приводит слова Демидова журналист Эрик Энгельс в социальной сети Х.

В минувшем регулярном чемпионате 20-летний Демидов провёл 82 матча за «Монреаль», в которых забросил 19 шайб и сделал 43 голевые передачи при показателе полезности «+3». В прошедшем плей-офф на его счету 19 игр и 9 (3+6) очков.