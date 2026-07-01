Даниил Тарасов стал игроком «Детройта»

Российский вратарь Даниил Тарасов подписал годичный контракт с клубом НХЛ «Детройт Ред Уингз», сообщает пресс-служба команды. По этому соглашению 27-летний хоккеист заработает $ 2 млн.

Минувший сезон Тарасов провёл в составе «Флориды», за которую отыграл 31 матч и отбил 89,5% бросков. Всего в НХЛ Тарасов провёл 98 матчей. В лиге россиянин также выступал за «Коламбус Блю Джекетс», который задрафтовал его в 2017 году в третьем раунде под общим 86-м номером.

В России Тарасов находился в структуре «Салавата Юлаева», представляя, помимо основной команды уфимцев, «Торос» и «Толпар». Играл в Финляндии за клуб «Эссят».