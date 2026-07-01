«Чикаго» заключил контракт с двукратным обладателем Кубка Стэнли Иэном Коулом

«Чикаго Блэкхоукс» объявил о заключении однолетнего соглашения с защитником Иэном Коулом с зарплатой $ 4 млн.

37-летний хоккеист в минувшем регулярном чемпионате провёл 82 матча за «Юту Маммот», в которых отметился тремя заброшенными шайбами и 20 результативными передачами. Также на его счету 2 (1+1) очка в шести играх плей-офф.

Всего он сыграл 990 матчей в регулярках НХЛ, набрав 233 (38+195) очка. В плей-офф в активе Иэна 135 игр, четыре гола и 29 ассистов. Коул также выступал за «Сент-Луис Блюз», «Питтсбург Пингвинз», «Коламбус Блю Джекетс», «Колорадо Эвеланш», «Миннесоту Уайлд», «Каролину Харрикейнз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Ванкувер Кэнакс».

Вместе с «Питтсбургом» хоккеист стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2016, 2017). Защитник был выбран «Сент-Луисом» в первом раунде под общим 18-м номером на драфте НХЛ 2007 года.