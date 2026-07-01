Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Бобровский подписал контракт с «Торонто» на три года

Сергей Бобровский подписал контракт с «Торонто» на три года
Комментарии

«Торонто Мэйпл Лифс» подписал трёхлетний контракт с российским вратарём Сергеем Бобровским. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

37-летний голкипер в минувшем сезоне провёл 52 игры за «Флориду Пантерз», одержав 27 побед при коэффициенте надёжности 3,07 и 87,7% отражённых бросков. Всего на его счету 806 игр в регулярных чемпионатах НХЛ, 456 побед при коэффициенте надёжности 2,61 и 91,2% сейвов. Также в активе Сергея 117 матчей в плей-офф и 61 победа.

Бобровский является двукратным обладателем Кубка Стэнли вместе с «Флоридой» (2024, 2025) и двукратным обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017).

Материалы по теме
Бобровский — в «Торонто»! Лучший русский вратарь НХЛ не боится испытаний
Бобровский — в «Торонто»! Лучший русский вратарь НХЛ не боится испытаний
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android