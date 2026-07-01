Сергей Бобровский подписал контракт с «Торонто» на три года

«Торонто Мэйпл Лифс» подписал трёхлетний контракт с российским вратарём Сергеем Бобровским. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

37-летний голкипер в минувшем сезоне провёл 52 игры за «Флориду Пантерз», одержав 27 побед при коэффициенте надёжности 3,07 и 87,7% отражённых бросков. Всего на его счету 806 игр в регулярных чемпионатах НХЛ, 456 побед при коэффициенте надёжности 2,61 и 91,2% сейвов. Также в активе Сергея 117 матчей в плей-офф и 61 победа.

Бобровский является двукратным обладателем Кубка Стэнли вместе с «Флоридой» (2024, 2025) и двукратным обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017).