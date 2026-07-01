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«Рейнджерс» выменяли вратаря Йоонаса Корписало у «Бостона»

«Рейнджерс» выменяли вратаря Йоонаса Корписало у «Бостона»
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«Нью-Йорк Рейнджерс» объявили об обмене с «Бостон Брюинз», в результате которого получили вратаря Йоонаса Корписало. «Брюинз» достались 23-летний форвард Калле Вяйсянен, ещё не игравший в НХЛ, и выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ 2028 года.

Соглашение 32-летнего голкипера с кэпхитом $ 4 млн рассчитано ещё на два сезона. В минувшем регулярном чемпионате Йоонас провёл 31 матч, в которых одержал 14 побед при коэффициенте надёжности 3,15 и 89,4% отражённых бросков. В прошлом плей-офф на его счету одна игра.

Напомним, в конце прошлого сезона Джонатан Куик, занимавший позицию второго вратаря в «Рейнджерс» в течение трёх лет, завершил карьеру.

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