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«Виннипег» официально объявил о подписании контракта с вратарём Скиннером

«Виннипег» официально объявил о подписании контракта с вратарём Скиннером
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«Виннипег Джетс» подписал контракт с вратарём Стюартом Скиннером, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 27-летним канадцем рассчитано на два года, среднегодовая зарплата – $ 3,75 млн.

В минувшем сезоне Скиннер был обменян из «Эдмонтон Ойлерз», с которым дважды доходил до финала Кубка Стэнли, в «Питтсбург Пингвинз». В прошедшем регулярном чемпионате голкипер провёл 23 матча за «нефтяников», одержав 11 побед при коэффициенте надёжности 2,83 и 89,1% отражённых бросков, а также 27 игр за «пингвинов» при коэффициенте надёжности 2,99 и 88,5% сейвов. В прошедшем плей-офф на его счету три встречи.

Стюарт был выбран «Эдмонтоном» в третьем раунде под общим 78-м номером на драфте НХЛ 2017 года.

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