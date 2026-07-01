«Виннипег» официально объявил о подписании контракта с вратарём Скиннером

«Виннипег Джетс» подписал контракт с вратарём Стюартом Скиннером, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 27-летним канадцем рассчитано на два года, среднегодовая зарплата – $ 3,75 млн.

В минувшем сезоне Скиннер был обменян из «Эдмонтон Ойлерз», с которым дважды доходил до финала Кубка Стэнли, в «Питтсбург Пингвинз». В прошедшем регулярном чемпионате голкипер провёл 23 матча за «нефтяников», одержав 11 побед при коэффициенте надёжности 2,83 и 89,1% отражённых бросков, а также 27 игр за «пингвинов» при коэффициенте надёжности 2,99 и 88,5% сейвов. В прошедшем плей-офф на его счету три встречи.

Стюарт был выбран «Эдмонтоном» в третьем раунде под общим 78-м номером на драфте НХЛ 2017 года.