«Сан-Хосе» обменял Мухамадуллина и Шарпа в «Эдмонтон» на Нурса

«Сан-Хосе Шаркс» объявил о приобретении защитника Дарнелла Нурса у «Эдмонтон Ойлерз» в обмен на российского защитника Шакира Мухамадуллина и нападающего Зака ​​Шарпа.

31-летний Нурс в минувшем регулярном чемпионате провёл 82 матча, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 17 результативными передачами. В плей-офф на его счету шесть игр без набранных очков. Дарнелл провёл всю свою карьеру в НХЛ в «Эдмонтоне». Всего он сыграл 798 матчей в регулярках и набрал 324 (88+236) очка при показателе полезности «+66». В плей-офф на счету Нурса 100 игр и 29 (7+22) очков.

24-летний Мухамадуллин провёл 83 матча за «Шаркс», набрав 12 (5+7) очков. Россиянин выступал за «Сан-Хосе» с 2023 года. Первоначально Шакир был выбран «Нью-Джерси Дэвилз» в первом раунде под общим 20-м номером на драфте НХЛ 2020 года.