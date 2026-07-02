Илья Любушкин перешёл в «Нэшвилл» из «Далласа» в результате обмена

Нападающий Маврик Бурк и защитник Илья Любушкин перешли из «Даллас Старз» в «Нэшвилл Предаторз» в обмен на выбор последних во втором раунде драфта НХЛ 2027 года и выбор «Вегас Голден Найтс» в третьем раунде драфта НХЛ — 2028. Об этом сообщил официальный сайт «Нэшвилла».

«Маврик Бурк — качественный игрок, одинаково хорошо выступающий как в атаке, так и в обороне, и он идеально впишется в нашу стратегию, которую мы пытаемся реализовать в «Нэшвилле». В свои 24 года его стиль игры соответствует типу игроков, которых мы хотим привлечь, чтобы улучшить нашу игру. Кроме того, Илья Любушкин — опытный защитник, способный проводить много времени на льду и оказывать физическое давление в нашей зоне. Рады приветствовать обоих игроков в «Нэшвилле», — сказал генеральный менеджер клуба Крис Макфарланд.