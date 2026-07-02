Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Любушкин перешёл в «Нэшвилл» из «Далласа» в результате обмена

Илья Любушкин перешёл в «Нэшвилл» из «Далласа» в результате обмена
Комментарии

Нападающий Маврик Бурк и защитник Илья Любушкин перешли из «Даллас Старз» в «Нэшвилл Предаторз» в обмен на выбор последних во втором раунде драфта НХЛ 2027 года и выбор «Вегас Голден Найтс» в третьем раунде драфта НХЛ — 2028. Об этом сообщил официальный сайт «Нэшвилла».

«Маврик Бурк — качественный игрок, одинаково хорошо выступающий как в атаке, так и в обороне, и он идеально впишется в нашу стратегию, которую мы пытаемся реализовать в «Нэшвилле». В свои 24 года его стиль игры соответствует типу игроков, которых мы хотим привлечь, чтобы улучшить нашу игру. Кроме того, Илья Любушкин — опытный защитник, способный проводить много времени на льду и оказывать физическое давление в нашей зоне. Рады приветствовать обоих игроков в «Нэшвилле», — сказал генеральный менеджер клуба Крис Макфарланд.

Материалы по теме
Овечкин совсем скоро примет решение о своём будущем! Останется ли он в НХЛ? LIVE
Live
Овечкин совсем скоро примет решение о своём будущем! Останется ли он в НХЛ? LIVE
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android