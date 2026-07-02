Во «Флориде» высказались о переходе Бобровского в «Торонто»

Генеральный менеджер «Флориды Пантер» Билл Зито высказался о переходе российского голкипера Сергея Бобровского в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Искренняя благодарность Сергею Бобровскому за всё, что он сделал для нашей организации. Он был здесь очень долгое время. И не только на льду, но и в плане вклада в жизнь сообщества. Есть много вещей, которые он делал для людей и которые не были публичными — например, спонсирование ложи для детей, его маски, другие благотворительные инициативы. Спасибо Бобу», — приводит слова Зито официальный сайт НХЛ.

«Торонто Мэйпл Лифс» подписал трёхлетний контракт с российским вратарём.

37-летний голкипер в минувшем сезоне провёл 52 игры за «Флориду Пантерз», одержав 27 побед при коэффициенте надёжности 3,07 и 87,7% отражённых бросков.