Белорус Климович стал одноклубником Мичкова в «Филадельфии»

Белорусский нападающий Данила Климович, ранее покинувший систему «Ванкувер Кэнакс», подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». Об этом сообщает официальный сайт коллектива из штата Пенсильвания.

Двусторонний контракт рассчитан на один сезон.

23-летний Климович в сезоне-2024/2025 в АХЛ за «Эбботсфорд Кэнакс» забил 18 голов и сделал 16 результативных передач в 63 матчах. Всю карьеру в Северной Америке он провёл в «Эбботсфорде». В регулярных чемпионатах АХЛ на его счету 281 матч, 123 (70+53) очка и 227 минут штрафа. В плей‑офф АХЛ — 22 игры и 4 (4+0) очка. В сезоне-2024/2025 он стал победителем Кубка Колдера.

В НХЛ Климович пока не дебютировал. На драфте-2021 его выбрал «Ванкувер Кэнакс» под 41-м номером (2‑й раунд). В системе «Филадельфии Флайерз» также выступает белорусский вратарь Алексей Колосов, а также российские игроки — форварды Никита Гребёнкин и Матвей Мичков.