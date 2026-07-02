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В «Торонто» рассказали, почему подписали контракт с Сергеем Бобровским

В «Торонто» рассказали, почему подписали контракт с Сергеем Бобровским
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Генеральный менеджер «Торонто» Джон Чайка высказался о подписании трёхлетнего контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.

«Сергей — это настоящий игрок, который меняет игру для нас с точки зрения стабильности, надёжности и постоянства. Очевидно, его послужной список говорит сам за себя, он вполне может стать лучшим на своей позиции за всю историю.

И возможность заполучить такого игрока для команды, которая стремится совершить прорыв, мы считаем правильным решением в нужный момент, не только на льду, но и вне его: его наставничество, профессионализм, чемпионский опыт.

Мы рассматривали это со всех сторон. Полный пакет просто имел смысл. Всегда есть разные мнения, но когда удаётся подписать игрока такого уровня, который к тому же нацелен на победу, это многое говорит об организации, об владельцах и о самом игроке и его лидерских качествах», — приводит слова Чайки официальный сайт НХЛ.

37-летний голкипер в минувшем сезоне провёл 52 игры за «Флориду Пантерз», одержав 27 побед при коэффициенте надёжности 3,07 и 87,7% отражённых бросков.

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