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В «Вашингтоне» упомянули о «рычагах» на фоне ситуации с контрактом Александра Овечкина

В «Вашингтоне» упомянули о «рычагах» на фоне ситуации с контрактом Александра Овечкина
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик прокомментировал возможное подписание нового соглашения с капитаном команды, российским форвардом Александром Овечкиным. Контракт 40‑летнего хоккеиста с «Вашингтоном» истёк по окончании сезона.

«Мы в состоянии предложить Александру соответствующее соглашение, опираясь на обсуждения, которые у нас были после окончания прошлого сезона. Существуют разные способы обеспечить ему нужную сумму с учётом его возраста. У нас есть необходимые рычаги», — приводит слова Патрика ESPN.

Рынок свободных агентов НХЛ официально откроется 1 июля в 19:00 мск. Ранее Овечкин сообщал, что в течение лета планирует определиться со своим будущим в лиге. У столичной команды осталось $ 4,38 млн под потолком зарплат после первого дня рынка свободных агентов. На контрактах у «Кэпиталс» сейчас 14 нападающих.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 голами, уступая Уэйну Гретцки (1016).

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