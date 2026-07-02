ЦСКА объявил о подписании контракта с 17-летним нападающим

Пресс-служба ЦСКА объявила о подписании первого профессионального контракта с 17-летним нападающим Назаром Приваловым. Соглашение рассчитано на четыре года.

«Назар Привалов подписал первый профессиональный контракт с ЦСКА. Соглашение с 17-летним нападающим рассчитано на четыре сезона. Привалов является выпускником хоккейной школы ЦСКА. Он дебютировал в МХЛ в сезоне-2025/2026 и успел сыграть 57 матчей, в которых набрал 50 (30+20) очков. Он побил рекорд клуба по голам среди игроков до 17 лет (29 шайб) и был признан лучшим новичком сезона в Молодёжной хоккейной лиге», — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.