Пашков: обидно за Евгения Кузнецова, он интересный хоккеист, продолжатель советской школы

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о бывшем нападающем «Салавата Юлаева» Евгении Кузнецове, который находится в статусе свободного агента после ухода из уфимского клуба.

— Ещё одна тема недели – помимо драфта – контрактные мытарства в КХЛ Евгения Кузнецова. Полторы недели назад вы рекомендовали ему «Нефтехимик», но, похоже, стороны друг друга не нашли…

— Честно скажу, мне обидно за Евгения. Очень интересный, авторский хоккеист, продолжатель именно советской школы. По своему уровню мастерства он совершенно точно не был бы лишним в нынешней КХЛ. Другое дело – всё то цирковое представление, которое развернуто вокруг Кузнецова – в том числе самим хоккеистом. Уже говорил, что вся эта словесная шумиха Евгению только мешает – и профессионально, и психологически. Иногда кажется, что ни Кузнецов, ни его представители уже не могут остановиться – словесный жанр заслонил хоккейный. Не знаю, каких вариантов Евгений ждёт. На мой взгляд, время работает против него. Ещё есть несколько недель, чтобы доказать, что он мотивирован и готов продолжать карьеру. Не удивлюсь, если вариант с тем же «Нефтехимиком» ещё возродится. Надеюсь, Евгений свою замечательную карьеру ещё продолжит, – приводит слова Пашкова Russia-Hockey.Ru.