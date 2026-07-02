«Вашингтон» подписал четырёхлетний контракт с Дженнером на $ 23 млн

Пресс-служба «Вашингтон Кэпитал» объявила о переходе канадского нападающего Буна Дженнера. 33-летний форвард подписал четырехлётний контракт на $ 23 млн. Кэпхит – $ 5,75 млн. Напомним, Дженнер стал свободным агентом 1 июля. В прошлом сезоне форвард выступал за «Коламбус», канадец провёл 67 матчей и набрал 38 (13+25) очков при коэффициенте полезности «+3».

«Привозим Буна! «Вашингтон Кэпитал» подписал контракт с нападающим Буно Дженнером на четыре года и $ 23 млн. Среднегодовая зарплата форварда составит $ 5,75 млн», — сказано в сообщении пресс-службы «Вашингтона», которое было опубликовано в социальной сети X.